За минувшие сутки Вооружённые силы Украины дважды обстреляли территорию ДНР, сообщило 5 мая представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК)

«За истекшие сутки общее количество нарушений бессрочного режима прекращения огня со стороны вооружённых формирований Украины (ВФУ) составило два раза. Общее количество примененных ВФУ боеприпасов — 16 единиц», — сказано в сообщении. В ДНР сообщили о перехвате беспилотника ВСУ, нацеленного на храм © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Под обстрелами со стороны украинских военнослужащих оказались окрестности поселка Старомихайловка на западной окраине Донецка. ВСУ применяли артиллерийские орудия калибром 122 мм и гранатометы (РПГ и СПГ).

Кроме того, представительство ДНР в СЦКК сообщило, что «попытки задействовать координационный механизм для оперативного установления тишины по всем фактам нарушений режима прекращения огня были проигнорированы украинской стороной в СЦКК».

Видео обстрелов доступны на Telegram-канале «Сводки от ополчения Новороссии».

Утром 5 мая этот канал также сообщил об обстреле украинскими военными северных окраин Донецка.