В течение апреля Верховная Рада одобрила 25 законопроектов, 24 из которых были инициированы народными депутатами, а еще один - правительством, сообщила 5 мая Общественная сеть ОПОРА

В целом в течение апреля в Раде зарегистрировали 130 законопроектов, что на 18 меньше, чем в марте.

Президент Украины Владимир Зеленский подал шесть законопроектов или 4,6% от общего количества поданных в апреле, народные депутаты — 102 законопроекта или 78,5% от общего числа, а Кабмин — 22 законопроекта или 16,9%. Украинский эксперт назвал главный страх Зеленского © president.gov.ua

Большая часть законопроектов касалась отраслевого развития (26,9%), экономической политики (23,1%), а также правовой политики (20,8%).

При этом 89 народных депутатов в апреле пропустили свыше 30% голосований. Из них большинство — 33 человека — члены «Слуги народа», 19 — «Оппозиционной платформы — за Жизнь», 9 — внефракционные народные депутаты, 9 — члены «Батькивщины», 8 — депутатской группы «За будущее», 5 — члены «Голоса», по 3 — члены депутатской группы «Доверие» и «Европейской Солидарности».