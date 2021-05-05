Пятый президент Украины Пётр Порошенко и его жена Марина Порошенко через офшоры скупали предметы роскоши, сообщил 3 мая Центр по исследовании коррупции и организованной преступности

Как утверждают журналисты-расследователи, Порошенко тайно контролировал деятельность шести офшорных компаний, через которые проводили сделки на миллионы долларов. Среди них были и покупки произведений искусства и роскошной мебели для дома Порошенко. Суд повторно наложил арест на скандальную коллекцию картин Порошенко © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Одним из таких произведений была картина Ильи Репина «Казаки на Чёрном море» и скульптура Сальвадора Дали «Длинноногий слон».

За годы своего президентства Порошенко неоднократно настаивал на «деколонизации» Украины и поддерживал борьбу с советским и русским прошлым. Именно при Порошенко Киевский музей русского искусства, перед которым расположен памятник Илье Репину, переименовали в Киевскую картинную галерею. При этом коллектив музея выступал против переименования.

В мае 2020 года семья Порошенко устроила выставку картин собственной коллекции и спровоцировала скандал. Оказалась, что значительная часть картин коллекции принадлежит кисти русских художников. Кроме того, выставка проводилась в условиях карантинных ограничений.