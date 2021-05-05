Ряд депутатов Верховной Рады снова заявил о необходимости «декоммунизации» монументальной скульптуры в бывшем Музее Великой Отечественной Войны

Об этом заявили такие депутаты, как Алексей Гончаренко и Владимир Вятрович из «Европейской солидарности».

«Уверен, что демонтаж герба СССР и замена его на украинский герб, рассматриваться в качестве вандализма не может», — передаёт слова Гончаренко издание «Взгляд». Дробович сказал, когда декоммунизируют «Родину-мать» © Ukraina.ru

Он отметил, что СССР уже не существует, а для старших поколений смена герба «будет совершенно нормальной».

Вятрович в свою очередь заявил, что герб СССР ему «режет глаз».

В то же время, против этого выступают архитекторы и скульпторы.

«Это чревато разрушением всей конструкции! Руки статуи держатся на специальном противовесе, и если снимать ту, что со щитом, нарушится баланс другой — с мечом. Если же снимать с руки только щит, который крепится на специальной дуге то, это может вызвать обрушение всей конструкции. Наконец, это просто безобразно — изменять работу, которая вошла в число трехсот наилучших скульптурных произведений тысячелетия!» — заявил «Взгляду» внук одного из соавторов памятника Василий Бородай.

Негативно отнеслись к идее украинских парламентариев и в России. Так, глава правления Союза художников России, народный художник Российской Федерации, скульптор Андрей Ковальчук в комментарии изданию отметил, что видоизменение памятника истории — кощунство.