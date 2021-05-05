«Президент боится "улицы", вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него», — заявил Землянский вечером 4 мая в эфире телеканала «Наш».
Эксперт указал, что Зеленский слышит лишь сторонников подозреваемого в убийстве человека радикала Сергея Стерненко. Из-за чрезмерного внимания к «окрикам» улицы, уверен Землянский, президент Украины Зеленский не сможет построить успешное государство.
Ранее Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения радикальному активисту Сергею Филимонову, который проходит по делу о погроме сторонниками Стерненко Офиса президента Украины. Круглосуточный домашний арест Филимонову сменили на ночной домашний арест.