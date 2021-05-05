Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений Национальной академии наук Украины Валентин Землянский, рассказал, почему Зеленский не слышит своих избирателей

«Президент боится "улицы", вот ключевой момент, он не слышит украинцев. То есть он не слышит те 73%, которые голосовали за него», — заявил Землянский вечером 4 мая в эфире телеканала «Наш». Богдан прокомментировал слова Стерненко о предложенной ему должности в СБУ © скриншот видео " 5 канал"

Эксперт указал, что Зеленский слышит лишь сторонников подозреваемого в убийстве человека радикала Сергея Стерненко. Из-за чрезмерного внимания к «окрикам» улицы, уверен Землянский, президент Украины Зеленский не сможет построить успешное государство.

Ранее Киевский апелляционный суд смягчил меру пресечения радикальному активисту Сергею Филимонову, который проходит по делу о погроме сторонниками Стерненко Офиса президента Украины. Круглосуточный домашний арест Филимонову сменили на ночной домашний арест.