Конфликт жителей приграничных районов Киргизии и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние. Столкновения между киргизскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. В результате кровопролития пострадали более 150 человек с обеих сторон. Двадцать человек погибли. Стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы.
Страна пережила многолетнюю гражданскую войну, экономика только выползает из тех руин, в которые она превратилась с 93 по 98 год, и там тоже есть вопросы с исполнительской дисциплиной и с сочетаемостью региональных и общегосударственных интересов, отметил эксперт.
«Таджикистан, который, находясь вне ЕАЭС, очень долго торгуется по поводу особых условий вступления в организацию, может оказаться в ситуации, когда уже будет поздно вступать. Надо будет думать о других вопросах», — указал Грозин.
Специалист добавил, что многое не только в Таджикистане, но и в других странах региона упирается в неспособность местных элит реализовывать простейшие шаги по модернизации своих политических и экономических систем.
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