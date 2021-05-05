Внутриполитическая ситуация в Таджикистане сегодня несколько лучше, чем в Киргизии, там более авторитарный режим, но немногим лучше, как может показаться. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: У Киргизии и Таджикистана нет ресурсов, чтобы вести вялотекущий конфликт © РИА Новости, Александр Натрускин

Страна пережила многолетнюю гражданскую войну, экономика только выползает из тех руин, в которые она превратилась с 93 по 98 год, и там тоже есть вопросы с исполнительской дисциплиной и с сочетаемостью региональных и общегосударственных интересов, отметил эксперт.

«Таджикистан, который, находясь вне ЕАЭС, очень долго торгуется по поводу особых условий вступления в организацию, может оказаться в ситуации, когда уже будет поздно вступать. Надо будет думать о других вопросах», — указал Грозин.

Специалист добавил, что многое не только в Таджикистане, но и в других странах региона упирается в неспособность местных элит реализовывать простейшие шаги по модернизации своих политических и экономических систем.

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