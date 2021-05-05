Порошенко и коррупция. Почему Зеленский не стал приговором экс-президенту?
Порошенко и коррупция. Почему Зеленский не стал приговором экс-президенту?
По словам пранкера, депутаты от «Слуги народа» не хотели привлекать к беседе партию Порошенко, называли ее проигрышной партией, которая ничего не решает.

«Поэтому ее сразу отсекли. По их мнению, это была политсила лузеров», — рассказал Лексус.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее российские пранк-журналисты Алексей Столяров (Лексус) в роли главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и Владимир Кузнецов (Вован) в роли юриста фонда Навального* Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады.

* Организация, выполняющая в России функции иноагента