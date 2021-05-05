Украинские депутаты не хотели привлекать к беседе с «командой Навального» партию экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом пранкер Лексус (Алексей Столяров) сказал в интервью изданию Украина.ру

Порошенко и коррупция. Почему Зеленский не стал приговором экс-президенту? «Поэтому ее сразу отсекли. По их мнению, это была политсила лузеров», — рассказал Лексус. Полностью интервью можно прочитать здесь. Ранее российские пранк-журналисты Алексей Столяров (Лексус) в роли главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и Владимир Кузнецов (Вован) в роли юриста фонда Навального* Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады. * Организация, выполняющая в России функции иноагента