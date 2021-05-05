По словам пранкера, депутаты от «Слуги народа» не хотели привлекать к беседе партию Порошенко, называли ее проигрышной партией, которая ничего не решает.
«Поэтому ее сразу отсекли. По их мнению, это была политсила лузеров», — рассказал Лексус.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее российские пранк-журналисты Алексей Столяров (Лексус) в роли главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и Владимир Кузнецов (Вован) в роли юриста фонда Навального* Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады.
* Организация, выполняющая в России функции иноагента