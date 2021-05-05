Президент США попытается на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным надавить на него, а его задачей будет продемонстрировать безуспешность попыток давления на Россию. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал публицист Анатолий Вассерман

Эксперт рассказал лучший и худший сценарий того, чем закончится встреча Путина и Байдена © РИА Новости, Алексей Дружинин, Сергей Гунеев Владимира Путина с Джо Байденом состоится раньше встречи с Владимиром Зеленским.

Он не исключил, что встреча на условиях Байдена тоже не состоится, но тогда встреча на условиях Зеленского и подавно не состоится.

«Для Байдена смысл в том, чтобы попытаться в очередной раз надавить на Путина. Для Путина смысл в том, чтобы объяснить Байдену, что давление не получится», — сказал публицист.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 15-16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.