Вассерман выразил уверенность, что встреча Владимира Путина с Джо Байденом состоится раньше встречи с Владимиром Зеленским.
Он не исключил, что встреча на условиях Байдена тоже не состоится, но тогда встреча на условиях Зеленского и подавно не состоится.
«Для Байдена смысл в том, чтобы попытаться в очередной раз надавить на Путина. Для Путина смысл в том, чтобы объяснить Байдену, что давление не получится», — сказал публицист.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Ранее в Кремле не подтвердили информацию о том, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена запланирована на 15-16 июня. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, главы государств могут встретиться летом, но точной даты пока нет, и страна, где может пройти встреча, тоже пока не называлась.