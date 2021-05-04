Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «последними мерзавцами» Евросоюз и США за отказ помогать Минску в борьбе с COVID-19, передает 4 мая tut.by

«Неудачно пошутил»: белорусский эксперт объяснил «рецепт» Лукашенко от коронавируса © REUTERS, Sergei Gapon/Pool Романа Головченко.

При этом в белорусском представительстве Евросоюза заявили, что в рамках проекта «Солидарность во имя здоровья», финансируемого ЕС, было потрачено 3,8 миллиона долларов на приобретение средств индивидуальной защиты, лечебного и диагностического оборудования для страны. Так, например, в июне 2020 года Минск получил гуманитарный груз с 2,3 миллиона масок, одним миллионом респираторов, 50 тысячами защитных щитков и 80 тысячами медицинских халатов.