«Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — написал Мерфи.
Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.
Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. По его словам, организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.
Gov. Phil Murphy (D-NJ) announces the “Shot and a Beer” program to encourage eligible residents ages 21+ to get vaccinated. pic.twitter.com/v2itOQoF3I— The Recount (@therecount) May 3, 2021