Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию
Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию
© РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк
«Мы запускаем нашу программу "прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться», — написал Мерфи.

Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. По его словам, организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.