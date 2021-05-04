Губернатор американского штата Нью-Джерси Фил Мерфи 3 мая в своем Twitter пообещал по бокалу бесплатного пива каждому взрослому, который сделает прививку от коронавируса

Право на пиво. На Украине готовят крафтовую революцию © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк

Сертификат о вакцинации нужно будет предъявить в одну из принимающих участие в акции пивоварен.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус оценил стоимость вакцинации от коронавируса взрослого населения планеты. По его словам, организации потребуется от 35 до 45 миллиардов долларов в следующем году.