Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили отношения с Россией на полях встречи глав министерств иностранных дел G7 в Лондоне. Об этом 4 мая говорится в сообщении внешнеполитической службы ЕС

Это не угроза. Польский эксперт о том, кто победит в борьбе между Россией и НАТО © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением «агрессивных действий» со стороны России на Украине. В Вашингтоне заявили об эскалации «российской агрессии» и передвижении войск РФ в Крыму и на восточной границе Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.

В пятницу на сайте МИД РФ был опубликован список из восьми граждан ЕС, которым был запрещен въезд на территорию России. В список попали, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли, а также вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Этот шаг предпринят в ответ на введенные 2 и 22 марта Советом ЕС ограничительные меры в отношении шести российских граждан, указали в российском внешнеполитическом ведомстве. ЕС осудил это решение, назвал его безосновательным.