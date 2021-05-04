На кадрах видно, как священник с ведром святой воды проходит мимо прихожан с пасхальными корзинами и освящает куличи и яйца. За ним идет его помощник по имени Ярослав, он собирает пожертвования в корзину. При этом парень вынимает несколько купюр из корзины и перекладывает их в карман своей куртки. Это увидел священник и сделал ему замечание.
Пользователей возмутило увиденное, некоторые, впрочем, восприняли эту ситуацию с юмором.
«Вообще смешно. Вся суть религии в одном видео. Мошенник ворует у мошенников», «Надеюсь в такие дни бог особо бдит, значит так должно было случиться», «Из общака посмел взять… братва не простит. Кадилом насмерть захреначат после службы», «Позорище!», «Он лично Иисусу передаст», — написали они в комментариях к видео.