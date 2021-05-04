В Киеве помощник священника воровал деньги прихожан. Соответствующее видео опубликовали 3 мая на Facebook-странице «Киев оперативный»

Украина в шоке: пьяный священник бросался на киевлянок — видео © РИА Новости, Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Пользователей возмутило увиденное, некоторые, впрочем, восприняли эту ситуацию с юмором.

«Вообще смешно. Вся суть религии в одном видео. Мошенник ворует у мошенников», «Надеюсь в такие дни бог особо бдит, значит так должно было случиться», «Из общака посмел взять… братва не простит. Кадилом насмерть захреначат после службы», «Позорище!», «Он лично Иисусу передаст», — написали они в комментариях к видео.