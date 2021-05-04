Россия остается в группе стран, в отношении которых на Кипре действуют более жесткие требования для вновь прибывших граждан. Об этом говорится в сообщении кипрского Минздрава от 4 мая

Таблетки от COVID-19 могут появиться к концу года © РИА Новости, Максим Богодвид / Перейти в фотобанк указывает министерство, в «красную» группу входят страны, где риск заражения коронавирусом выше, чем в остальных.

Кроме России в группу попали Армения, Великобритания, Грузия, США, ОАЭ, Украина, Франция, прибалтийские государства и другие.

Граждане, прибывшие из этих регионов, обязаны сдать тест на коронавирус в течение 72 часов до вылета и предъявить по прибытии соответствующую справку. При этом по прилету, уже на Кипре, они обязаны пройти повторный ПЦР-тест. Тестирование проводится за свой счет. Туристам придется самоизолироваться до получения его результатов.

Кипр открыл границы для россиян 1 апреля. Но уже 23 апреля власти страны из-за роста числа заболевших COVID-19 ввели локдаун до 9 мая.

В стране действует комендантский час с 21:00 до 5:00. Выходить из дома можно только на работу или в медучреждение, а по другому поводу необходимо получать специальное разрешение по СМС. В день доступен только один такой разовый пропуск. Запрещено проводить собрания, частные и общественные мероприятия. Заведения общепита, а также спортзалы, салоны красоты, театры, кинотеатры и клубы приостановили работу. Из магазинов открыты лишь продуктовые и те, где продаются товары первой необходимости.

Позднее министерство туризма Кипра заявило, что туристы из России, которые привились от коронавируса, смогут после 9 мая въезжать в страну без ограничений.

С начала пандемии коронавирусом заболели 66 911 жителей Кипра, умерли — 321.