Украинский лидер Владимир Зеленский в ходе дискуссии с главами Польши, Эстонии, Литвы и Латвии заявил о ведущейся в Европе войне из-за Крыма. Выступление транслировалось 3 мая на странице офиса президента Украины в Facebook

Владимир Зеленский в Польше: гость на чужом празднике © president.gov.ua

Во время дискуссии «Счастье наций базируется на справедливых законах, эффективность которых зависит от их выполнения», состоявшейся в Варшаве, президент Украины подчеркнул, что «Украина — мощное государство, которое только укрепит Европейский Союз».

На Западе часто звучат заявления о так называемой «российской угрозе». В России неоднократно отвечали на это тем, что Москва не собирается ни на кого нападать, а якобы «агрессию» НАТО использует как предлог, чтобы разместить больше военной техники вблизи российских границ. По словам президента РФ Владимира Путина, обвинения Москвы в агрессии — «выдумка тех, кто хочет наживаться на своей роли передового отряда борьбы Россией, получать какие-то бонусы и преференции за это».