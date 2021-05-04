В селе Гаек Львовской области обвалился путепровод на автодороге «Н-17 Львов - Луцк». Об этом 3 мая сообщила пресс-служба патрульной полиции области на своей странице в Facebook

На Украине решили достроить мост в никуда © Таймер

Этот случай в стране далеко не единичный, не далее, чем марте в Ровенской области ночью ледоходом снесло мост через реку Случь. Чтобы попасть на другой берег жителям села приходится делать крюк в десятки километров. В Днепропетровской области возле Никополя под весом фуры рухнул мост, часть машины оказалась в воде.