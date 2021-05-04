«Организован объезд по схеме (направление из Львова): доезжаете в город Каменка-Бугская, там осуществляете поворот налево и дальше едете по автодороге Т-14-25 в город Жолква, потом по дороге Р-15 в город Червоноград, затем дорогой Т-14 —10 до города Радехов. А дальше — по обычному маршруту. В обратном направлении действует такая же схема движения. Крупногабаритные транспортные средства направлять на автодорогу М-06 Киев — Чоп. Просим водителей учесть эту информацию при планировании поездки», — говорится в посте.
Этот случай в стране далеко не единичный, не далее, чем марте в Ровенской области ночью ледоходом снесло мост через реку Случь. Чтобы попасть на другой берег жителям села приходится делать крюк в десятки километров. В Днепропетровской области возле Никополя под весом фуры рухнул мост, часть машины оказалась в воде.