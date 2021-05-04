«Персональные данные съемочной группы занесены в базу "Миротворца". Расцениваю это как явное проявление слабости, неспособность к адекватному восприятию действительности. Глубоко убежден, что запрет художественных произведений, а также давление и запугивание деятелей культуры, сродни методам Третьего Рейха, когда тысячи книг сжигались на кострах только потому, что не вписывались в чью-то глубоко ограниченную "правду", замешанную на национализме и насилии», — сказал Соловьев.
По его словам, в базу украинского сайта попали создатели фильма, в том числе, режиссер Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и молодые артисты.
Фильм «Пункт пропуска» снят московской киностудией «Горизонт кино» в 2020 году. В его основу легла реальная история двух крымских военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами, — Максим Одинцов и Александр Баранов. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. В широкий прокат кинолента выйдет в мае этого года.
Скандальный сайт «Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дел Арсена Авакова - Антон Геращенко.