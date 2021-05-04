Российская съемочная группа фильма «Пункт пропуска» попала в базу скандального украинского сайта «Миротворец» за работу в Крыму. Об этом 3 мая сообщил автор сценария кинокартины Иван Соловьев, передает РИА Новости

Актриса из сериала «Школа» попала на «Миротворец» © Лиза Василенко/Instagram

По его словам, в базу украинского сайта попали создатели фильма, в том числе, режиссер Вера Соколова и оператор-постановщик Леонид Рудкевич, народный артист России Эммануил Виторган, заслуженный артист России Михаил Калиничев, Борис Эстрин и молодые артисты.

Фильм «Пункт пропуска» снят московской киностудией «Горизонт кино» в 2020 году. В его основу легла реальная история двух крымских военнослужащих Черноморского флота России, захваченных украинскими спецслужбами, — Максим Одинцов и Александр Баранов. На Украине их осудили на 13 и 14 лет лишения свободы, однако в результате обмена крымчане вернулись в Россию. В широкий прокат кинолента выйдет в мае этого года.

Скандальный сайт «Миротворец» начал деятельность в 2014 году. Его основателем был советник министра внутренних дел Арсена Авакова - Антон Геращенко.