Генеральная прокуратура Армении возбудила уголовное дело против президента страны Армена Саркисяна, его заподозрили в сокрытии двойного гражданства. Об этом 3 мая сообщил председатель Союза адвокатов страны Ара Зограбян в своем Facebook

Президент Армении принял отставку кабмина Пашиняна © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк

Согласно поданному иску, с 2003 по 2012 год Саркисян был гражданином Великобритании. По законам Армении, кандидат на пост президента в течение последних шести лет должен иметь только армянское гражданство. Таким образом, когда в марте 2018 года Саркисян стал главой государства, эти шесть лет еще не прошли.

Дело возбуждено по части 1 статьи 325 УК Армении («Подделка удостоверения или иного официального документа, использование заведомо ложного документа»). Максимальный срок наказания — два года лишения свободы. Также предусмотрены штраф и исправительные работы.