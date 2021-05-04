Россия может в любой момент обрушить любую отрасль экономики Украины в ответ на водную блокаду Крыма. Об этом 3 мая заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Червоненко в эфире телеканала «Наш»

«Средневековая осада»: депутат бундестага осудил водную блокаду Крыма © РИА Новости, Владислав Сергиенко / Перейти в фотобанк

«Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем — от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную (электростанцию. — ред.), и здесь все ляжет», — предупредил политик.

В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.