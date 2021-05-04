Червоненко подчеркнул, что Украина пытается обозначить вопрос водоснабжения Крыма как некую «красную линию», именно Киев нарушает международное право, поскольку лишает людей воды. По его мнению, такие действия подпадают под понятие геноцида — экологического и гуманитарного.
«Вы не понимаете, что в один день нам обрушат рынок. Любым путем — от электроэнергии. Качнут Белорусскую атомную (электростанцию. — ред.), и здесь все ляжет», — предупредил политик.
В апреле 2014 года подача воды из Днепра на Крымский полуостров через Северо-Крымский канал была перекрыта. В 2017 году Украина построила дамбу в Херсонской области, перекрывшую пресное водоснабжение, после чего полуостров начал испытывать проблемы с поставкой воды. В октябре 2020 года премьер-министр России Михаил Мишустин сообщал о решении выделить Крыму более 50 миллиардов рублей на обеспечение водоснабжения.