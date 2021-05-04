Глава киевской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук 3 мая в эфире телеканала «Украина 24» выдвинул ультиматум, который касается минских переговоров

Пушилин рассказал, почему Зеленский хочет модернизации Минских соглашений © president.gov.ua

Дипломат объяснил, что «кластеры» — это вопросы, выработанные за семь лет, объединенные в группы. По его мнению, такой формат позволит не упускать из повестки важные вопросы, а не оставлять только те, которые выносятся на обсуждение.

«И тогда не будет возможности любому выдергивать из общих вопросов. Вот, например, Россия говорит: давайте рассматривать девятый вопрос. А почему не первый, второй, третий вопрос? Когда разобьют на кластеры и примут их, тогда никто не будет ставить вопрос о каких-либо других вопросах. Будет четко: без выполнения первого вопроса не может быть выполнен второй и так далее. Это очень важный момент», — заявил Кравчук.

Он также отметил, что данный формат переговоров можно расширить за счет участия должностных лиц более высокого уровня, а также проведя переговоры в другом месте, например, в Европе.

Он добавил, что окончательно принять позицию по минскому формату можно будет только после встречи президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина, а также после возможной встречи Путина и президента Украины Владимира Зеленского.