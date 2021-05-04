Киев в ближайшем будущем может лишиться аграрного потенциала из-за открытия рынка земли. Об этом 3 мая заявил руководитель украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает телеканал КРТ

Украина обвинила РФ в намерении превратить ее в «аграрную провинцию» © CC0, Pixabay

«И точно так же, как мы благополучно профукали индустриальный потенциал, мы профукаем и аграрный», — предупредил Золотарев.

Он добавил, что никто не думает о социальной цене и предупредил, что в результате реформы от 3,5 до 5 миллионов украинцев станут «лишними людьми».

В конце марта 2020 года Верховная Рада приняла закон об открытии земельного рынка с 1 июля 2021-го. На Украине почти 20 лет действует мораторий на продажу сельскохозяйственных угодий. Президент Украины Владимир Зеленский, выступая в парламенте, заявлял, что принятие закона необходимо для получения помощи от Международного валютного фонда. При этом большинство украинцев боятся, что землю скупят олигархи и иностранцы.