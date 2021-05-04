Депутаты Верховной Рады Украины хотели проявить солидарность с ЕС, который поддерживает оппозиционера Алексея Навального, а также провести с ним сепаратные переговоры по Крыму. Об этом пранкер Лексус (Алексей Столяров) сказал в интервью изданию Украина.ру

Лексус и Вован разыграли депутатов Рады от имени соратников Навального © РИА Новости, Александр Полегенько / Перейти в фотобанк Алексей Столяров (Лексус) в роли главы сети штабов Алексея Навального Леонида Волкова и Владимир Кузнецов (Вован) в роли юриста фонда* Навального Ивана Жданова провели видеоконференцию с депутатами Верховной Рады.

По словам пранкера Лексуса, из депутатов Рады он общался только с представителями партии «Слуга народа».

«Они потом пытались связаться, чтобы прояснить, как мы дальше будем действовать. Они полагали, что Навальный признает Крым украинским и так далее», — рассказал пранкер.

По его словам, украинские депутаты захотели установить контакт с представителями Навального для проведения сепаратных переговоров, на которые они не хотели бы звать всех, а контакты они хотели бы использовать в своих политических целях.

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* Организация, выполняющая в России функции иноагента