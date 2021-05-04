Президент Украины Владимир Зеленский боится ехать на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Москву, потому что понимает, что может не вернуться к себе на родину из-за нового восстания, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Андрей Золотарев

Зеленского преследует фобия, что, если его встреча с Путиным пройдет в Кремле, на Украине его встретят взрывом эмоций и новым Майданом, сказал политолог.

«Ему некуда будет возвращаться, если он поедет в Москву», — полагает Золотарев.

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После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.