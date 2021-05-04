Зеленского преследует фобия, что, если его встреча с Путиным пройдет в Кремле, на Украине его встретят взрывом эмоций и новым Майданом, сказал политолог.
«Ему некуда будет возвращаться, если он поедет в Москву», — полагает Золотарев.
Полный текст интервью читайте здесь
Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.