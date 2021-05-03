Генеральная прокуратура Таджикистана возбудила уголовное дело в отношении группы военнослужащих и граждан Киргизии, передает 3 мая РИА Новости

Таджикистан и Киргизия договорились о прекращении конфликта © пресс-служба УВД Баткенской области

Для расследования создана следственно-оперативная группа.

В понедельник утром Киргизия и Таджикистан завершили процесс отвода от границы своих воинских подразделений.

Бои на спорном участке границы Таджикистана и Киргизии в районе водораспределительного пункта «Головной» начались днем 29 апреля и вскоре переросли в погромы киргизского населения. Причиной начала конфликта была названа установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения рядом с водозаборным сооружением. Таджикистан до сих пор не предоставил официальной статистики по жертвам, Киргизия сообщает, что число пострадавших в конфликте с Таджикистаном возросло до 183, из которых 34 — погибшие.