Украинский лидер Владимир Зеленский совместно с президентами Польши, Литвы, Латвии и Эстонии подписали декларацию о сотрудничестве между государствами и поддержке фундаментальных принципов демократии. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба главы украинского государства

Зеленский прибыл с визитом в Польшу © пресс-служба президента Украины

В ней отмечается, что «Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют демократические ценности».

В понедельник Зеленский прибыл в Польшу с визитом, который приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны.