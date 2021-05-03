«С пониманием и поддержкой относимся к устремлениям всех наций региона, с которыми наши народы объединяет общая историческая судьба и которые сегодня стремятся, как и мы, пользоваться благами свободы и демократии, отважно требуя уважения к своим правам. Считаем, что для всех нас солидарность народов, особенно в условиях современных угроз для нашей общей безопасности, является одним из краеугольных камней мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости», — говорится в совместной декларации президентов.
В ней отмечается, что «Европа, которая объединяется, должна быть открытой для всех стран и народов, которые разделяют демократические ценности».
В понедельник Зеленский прибыл в Польшу с визитом, который приурочен к празднованию 230-летия принятия конституции этой страны.