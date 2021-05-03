Экс-президент Украины Петр Порошенко проведет майские выходные со своей супругой Мариной на Кипре. Об этом 3 мая сообщил Telegram-канал «Вертикаль» со ссылкой на источники в спецслужбах

Порошенко «попался» на шоколадках в Duty free © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Видосик с 8 мая Порошенко говорят уже записал заранее. Не исключено, что на Кипре Порошенко будет решать финансовые дела. В Украине он видит угрозу по делу Чауса и в расследовании после откровений Гладковского-младшего по оборонке», — говорится в посте.

Украинские СМИ писали, что майские на Кипре проведет и соратник Порошенко — Сергей Березенко, замруководителя центрального штаба «Европейской Солидарности» во время местных выборов в 2020 году. Он уже прилетел на остров вместе с семьей.