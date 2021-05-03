Супруги улетели в Ларнаку из Киева в 10:25.
«Видосик с 8 мая Порошенко говорят уже записал заранее. Не исключено, что на Кипре Порошенко будет решать финансовые дела. В Украине он видит угрозу по делу Чауса и в расследовании после откровений Гладковского-младшего по оборонке», — говорится в посте.
Украинские СМИ писали, что майские на Кипре проведет и соратник Порошенко — Сергей Березенко, замруководителя центрального штаба «Европейской Солидарности» во время местных выборов в 2020 году. Он уже прилетел на остров вместе с семьей.