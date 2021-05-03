Изменение Минских соглашений приведет к резне в Донбассе. Об этом 3 мая заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает РИА Новости

Петр Порошенко и его команда.

«Мы, давайте, забираем границу, а дальше потом или выборы проведем, и все мы там сделаем, и вообще, все будет хорошо. Только для кого хорошо? Для граждан Донбасса? Это будет резня, мы в этом убеждены», — отметил политик.

По его мнению, Зеленский, в отличие от Порошенко, озвучивает свои намерения «достаточно наивно».

«Он открыто заявляет порой, что нужно переписать, видоизменить Минские соглашения, что такое видоизменить, отказаться от них? Ну, так же нужно это воспринимать? И мы это так и воспринимаем уже, что Зеленский отказывается», — добавил Пушилин.

При этом глава ДНР подчеркнул, что власти ЛДНР готовы к переговорам с Киевом, однако ни Зеленский, ни его помощники с ними никогда не связывались.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская народные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.