«Полицейские обнаружили, что в городе Берегово (Закарпатской области — ред.) неизвестные расклеили письма провокационного характера. По данному факту проводится досудебное расследование. Полицейские зафиксировали факт распространения листовок с угрозами украинцам венгерского происхождения. Провокационные надписи обнаружили на нескольких домах местных жителей», — говорится в материале силовиков.
По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.
В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.
Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.