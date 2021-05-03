Полиция Украины возбудила уголовное дело из-за угроз украинцам венгерского происхождения в Закарпатской области. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба регионального управления ведомства

«Украинцами не будем»: Закарпатский политик объяснил исполнение венгерского гимна © "Главком"

По факту инцидента возбудили уголовное дело о нарушении равноправия граждан в зависимости от их национальной принадлежности, виновным может грозить лишение свободы сроком до пяти лет.

В декабре 2020 года и январе этого года полиция Украины уже возбуждала уголовные дела из-за угроз жителям Закарпатской области венгерского происхождения.

Напряженность в отношениях Украины и Венгрии возникла в 2020 году на фоне дискуссий об украинском законе об образовании, существенно сокращающем возможность обучения на языках нацменьшинств.