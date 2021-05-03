Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин обвинил миссию Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе в отсутствии объективности, передает 3 мая РИА Новости

По словам Пушилина, два-три года назад «беспристрастности и объективности было больше». Несмотря на то, что Украину поддерживали больше, чем ЛДНР, миссия «пыталась найти какие-то точки соприкосновения» и быть беспристрастной.

Однако в последнее время ОБСЕ чаще занимает позицию одной из сторон конфликта — Украины, заявил глава ДНР.

Кроме того, отчеты миссии стали менее информативными. Стало сложнее разобраться и понять, какая из сторон конфликта виновна в том или ином нарушении режима прекращения огня. По его мнению, выстраивать ситуацию, ведущую к урегулированию, на таких отчетах нельзя.

Он подчеркнул, что ситуация в регионе доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и ЛДНР обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что президент Украины Владимир Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.