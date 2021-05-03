«Нет, такого не было», — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, не пытался ли Зеленский ему звонить или связываться через мессенджеры.
По его словам, помощники президента Украины тоже на него не выходили.
При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.
«Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации», — отметил он.
В конце апреля Зеленский на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». В ответ тот заявил, что, если украинский президент хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик и только потом с российским руководством как с третьей стороной. Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной об отношениях двух стран, и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время». Украинская сторона такую возможность исключила.
Спустя два дня Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе «для честного и открытого разговора». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, однако, сказал, что «никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть».