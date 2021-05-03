Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин 3 мая заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и его помощники никогда не выходили с ним на связь, передает РИА Новости

Зеленский высказался о прямых переговорах с ЛНР и ДНР © president.gov.ua

По его словам, помощники президента Украины тоже на него не выходили.

При этом Пушилин подчеркнул, что ДНР готова к диалогу и заинтересована в мирном урегулировании конфликта.

«Мало того что мы об этом заявили публично. Что мы готовы говорить, мы готовы к диалогу, мы готовы к мирному урегулированию конфликта. В этом заинтересованы граждане республик, которые устали вот в этом состоянии, когда в любой момент ситуация может разворачиваться самым непредсказуемым образом. Как показали последние месяцы, то ситуация может вернуться вновь к полномасштабной эскалации», — отметил он.

В конце апреля Зеленский на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». В ответ тот заявил, что, если украинский президент хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик и только потом с российским руководством как с третьей стороной. Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной об отношениях двух стран, и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время». Украинская сторона такую возможность исключила.

Спустя два дня Пушилин и глава ЛНР Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе «для честного и открытого разговора». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, однако, сказал, что «никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть».