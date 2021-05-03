Франция и Германия делают недостаточно для выполнения Киевом Минских соглашений. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, передает 3 мая РИА Новости

Пушилин рассказал о третьей мировой войне из-за Украины © РИА Новости, Сергей Аверин / Перейти в фотобанк

Так называемый «нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры Германии, России, Украины и Франции впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе.

Этот же вопрос обсуждается и в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.