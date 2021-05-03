«В частности, заболели 116 детей и 23 медработника. Также за прошедшие сутки госпитализировано — 1 591 человек», — написал Степанов.
Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях.
Днем ранее было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых заболевших, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования, 29 апреля — 11 627 новых случаев.
Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 085 938 человек, 44 750 пациентов скончались.