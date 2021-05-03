На Украине за минувшие сутки зафиксировали 2 758 новых случая заболевания COVID-19, умерли еще 154 пациента. Об этом 3 мая сообщил министр здравоохранения страны Максим Степанов на своей странице в Facebook

Накануне Пасхи на Украине коронавирус подхватили более 200 детей © РИА Новости, Антон Вергун / Перейти в фотобанк Наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса за 24 часа зарегистрировали в Днепропетровской (360), Черкасской (233), Сумской (231), Донецкой (202) и Харьковской (164) областях. Днем ранее было зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования COVID-19, 1 мая сообщалось о 8 549 новых заболевших, 30 апреля зафиксировано 10 072 новых случая инфицирования, 29 апреля — 11 627 новых случаев. Всего с начала пандемии на Украине заболели 2 085 938 человек, 44 750 пациентов скончались.