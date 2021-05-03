Президент Украины Владимир Зеленский не отвечает на предложение глав Донецкой и Луганской Народных Республик провести очную встречу потому что, возможно, опасается получить пулю в спину. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин, передает РИА Новости

Кулеба заявил, что Зеленский хочет обсудить с Путиным Донбасс и Крым © Facebook, Dmytro Kuleba

Пушилин напомнил, что руководители ЛДНР предлагали Зеленскому встретиться.

«Мы, со своей стороны, сделали максимум возможного. Я и [глава ЛНР] Леонид Иванович [Пасечник] предложили: хотите на линии соприкосновения, в любой точке. Понимаем, [Зеленскому] страшно может быть. Страшно не из-за того, что с нашей стороны что-то там произойдет, а Зеленскому, вероятнее всего, может быть страшно получить выстрел в спину», — сказал он, пояснив, что это может произойти из-за «очень сильно подогретой» обстановки, в том числе со стороны радикальных элементов.

По мнению Пушилина, на протяжении долгого времени экс-президент Украины Петр Порошенко, а затем и Зеленский занимались «расчеловечиванием Донбасса».

«А как они могут теперь поговорить, если они столько всего вылили в отношении Донбасса. <…> И, безусловно, если бы он пошел на этот шаг, ему стоило бы, наверно, опасаться, то есть получить, как я говорил, пулю в спину», — считает глава ДНР.

Как отметил Пушилин, руководство республик понимает опасения Зеленского.

«Страшно — давайте другой формат. Давайте видеоконференции, давайте дебаты, причем публичные. Мы к этому готовы», — отметил он.

Глава ДНР добавил, что для решения конфликта в Донбассе были подписаны Минские соглашения, однако Киев продолжает ничего не делать.

В конце апреля Зеленский на фоне обострения ситуации на юго-востоке Украины предложил президенту России Владимиру Путину встретиться «в любой точке Донбасса, где идет война». В ответ тот заявил, что, если украинский президент хочет обсудить проблему Донбасса, сначала ему нужно встретиться с главами Донецкой и Луганской народных республик и только потом с российским руководством как с третьей стороной. Путин добавил, что российская сторона готова поговорить с Украиной об отношениях двух стран, и предложил Зеленскому приехать для этого в Москву «в любое удобное для него время». Украинская сторона такую возможность исключила.

Спустя два дня Денис Пушилин и Леонид Пасечник заявили о готовности встретиться с Зеленским в любой точке на линии соприкосновения в Донбассе «для честного и открытого разговора». Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович, однако, сказал, что «никаких переговоров с так называемыми ЛНР, ДНР не будет и не может быть».