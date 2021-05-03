Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин оценил вероятность третьей мировой войны из-за Украины, передает 3 мая РИА Новости

Пушилин рассказал, почему Зеленский боится ехать в Москву © пресс-служба президента Украины

По словам главы ДНР, у него есть очень большие сомнения, что из-за Украины может начаться третья мировая.

«Украина — это разменная монета, ее будут использовать, пока она используется, пока есть ресурс», — резюмировал он.

В этой же беседе Пушилин рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, боится получить пулю в спину, и поэтому не выразил намерения участвовать в переговорах. Глава ДНР подчеркнул, что ситуация в регионе доведена до того состояния, когда общество «очень сильно подогрето».

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Украина и Донецкая и Луганская Народные Республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов, проведении разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Недавно политолог Олег Матвейчев объяснил, что Зеленский усиливает напряженность в Донбассе для того, чтобы привлечь внимание американского президента Джо Байдена.