События в Белоруссии имеют исключительно внутренние первопричины. Никто из утверждающих иначе не привел пока что конкретного факта поддержки этой оппозиции всерьез извне. Об этом рассказал израильский политолог Авигдор Эскин в интервью изданию Украина.ру

Авигдор Эскин: Для американцев Коломойский внезапно стал «пророссийским провокатором» © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что Светлана Тихановская и некоторые другие деятели белорусской оппозиции действительно проживают в Литве, но в целом мы не можем говорить о каком-то внешнем вмешательстве.

«К тому же Белоруссия — это не Россия. Ее отношение к конфликту в Донбассе сущностно отличается от отношения России к этому конфликту. Подобные предположения ничего иного, кроме как спекулятивного характера, не имеют», — указал Эскин.

Что касается информации о взрыве на военном складе в Чехии, который поставлял оружие на Украину, то не надо преувеличивать значение этого инцидента, его скоро все забудут, заключил собеседник издания.

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