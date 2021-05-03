Некоторые российские эксперты полагают, что в войну с Россией втянута не только Украина, но целая коалиция из шести-семи стран, что американцы готовили синхронные выступления в Белоруссии, на Украине, в Грузии и Чехии.
Эксперт отметил, что Светлана Тихановская и некоторые другие деятели белорусской оппозиции действительно проживают в Литве, но в целом мы не можем говорить о каком-то внешнем вмешательстве.
«К тому же Белоруссия — это не Россия. Ее отношение к конфликту в Донбассе сущностно отличается от отношения России к этому конфликту. Подобные предположения ничего иного, кроме как спекулятивного характера, не имеют», — указал Эскин.
Что касается информации о взрыве на военном складе в Чехии, который поставлял оружие на Украину, то не надо преувеличивать значение этого инцидента, его скоро все забудут, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.