Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Зеленскому нужно показать, что Киев навязывает Москве свою повестку дня, пояснил эксперт.
«В этом смысле не важно, что будет говориться на этой встрече, не важно, какие решения будут приниматься (скорее всего, никаких). Им важно показать, что Зеленский призвал к ответственности Путина, поставил перед ним вопрос Донбасса и Крыма, тем самым одержав победу. То есть для них важен сам факт коммуникации», — указал Суздальцев.
Сейчас существует опасность того, что российское руководство, которое настроено миротворчески, захочет встретиться с Зеленским, но ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.