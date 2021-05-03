Украина сейчас вовсю говорит о том, что якобы Джо Байден заставил Россию отвести войска, празднует успех, и Владимир Зеленский хочет закрепить этот успех встречей с Владимиром Путиным с позиции силы. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Зеленскому нужно показать, что Киев навязывает Москве свою повестку дня, пояснил эксперт.

«В этом смысле не важно, что будет говориться на этой встрече, не важно, какие решения будут приниматься (скорее всего, никаких). Им важно показать, что Зеленский призвал к ответственности Путина, поставил перед ним вопрос Донбасса и Крыма, тем самым одержав победу. То есть для них важен сам факт коммуникации», — указал Суздальцев.

Сейчас существует опасность того, что российское руководство, которое настроено миротворчески, захочет встретиться с Зеленским, но ни прекращения обстрелов, ни улучшения жизни людей в результате этой встречи не произойдет, добавил политолог.

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