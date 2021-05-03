Американские элиты искренне считают, что с теми или иными странами нужно дружить, сотрудничать и враждовать следует по конкретным проблемам, которые интересуют США. Это не хорошо или плохо, это вопрос американской политической культуры. Об этом рассказал американо-российский политолог Николай Злобин в интервью изданию Украина.ру

Невесёлые хлопоты. Байден бьёт Медведчука, чтобы Зеленский не боялся Путина © пресс-служба президента Украины/РИА Новости/Алексей Дружинин Джо Байдена нормально назвать человека убийцей, потом позвонить ему и предложить встретиться, а потом буквально через два дня ввести новый пакет санкций против страны, которую он возглавляет, и при этом сказать, что ты хочешь стабильных и предсказуемых отношений с этой страной.

«Всем правят интересы. Если американские национальные интересы требуют разговора с Россией по каким-то вопросам, Байден позвонит Путину и предложит встретиться. При этом, если по другим вопросам американские интересы потребуют наказать Россию, он не задумываясь это сделает», — пояснил Злобин.

В свою очередь Россия и россияне считают, что во внешней политике есть враждебные, а есть дружественные страны, с которыми надо дружить, поддерживать хорошие отношения и идти на взаимные компромиссы, не считаясь со своими интересами, указал политолог.

Что касается эффективности одного и другого подхода, это вопрос для интерпретации. Однако надо иметь в виду, что американцы всегда играют вдолгую и меньше уделяют внимания тактике, заключил собеседник издания.

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