Гипотетическое вступление Украины в НАТО не скажется на ситуации с Крымом, а вот с Донбассом ситуация несколько сложнее. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Павел Кожевников. Кто он © Facebook, Pavel Kozhevnikov

«Украине война там выгодна, а Россия потеряла время на решение этой проблемы силовым путём», — констатировал Кожевников.

Если всё будет так, как сейчас, то Украине не скоро светит членство в НАТО. Скорее всего, будет более тесное «партнёрство» Украины с НАТО, модернизация её армии и флота, подгонка всех структур этой страны к будущему членству в Альянсе, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.