Проблема в том, что даже Россия признаёт Донбасс украинской территорией, и пока ситуация кажется тупиковой, подчеркнул эксперт.
«Украине война там выгодна, а Россия потеряла время на решение этой проблемы силовым путём», — констатировал Кожевников.
Если всё будет так, как сейчас, то Украине не скоро светит членство в НАТО. Скорее всего, будет более тесное «партнёрство» Украины с НАТО, модернизация её армии и флота, подгонка всех структур этой страны к будущему членству в Альянсе, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.