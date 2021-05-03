Ранее Зеленский в видеообращении по ситуации с безопасностью в стране предложил Путину «встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что украинское руководство при обсуждении вопросов востока Украины для начала должно встретиться с руководством ДНР и ЛНР, а потом уже с российскими представителями. Также российский лидер заявил, что готов принять Зеленского в Москве в любое удобное время, если он хочет обсудить двусторонние отношения.
Эксперт подчеркнул, что сегодня не получится разделить проблемы газа, «Северного потока-2», русскоязычного разделения и вопрос Донбасса.
«Донбасс превратился в регион двух сепаратных режимов именно потому, что люди выступили против антироссийской политики Киева. Те же проблемы есть и в Харькове, и в Одессе, и в Запорожье. Это большой клубок, и распутать его по отдельности невозможно», — указал Суздальцев.
Бессмысленность этой встречи состоит еще и в том, что даже в пропагандистском варианте Украина поднимает вопрос о возвращении Крыма, который для России закрыт окончательно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.