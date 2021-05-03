Украина не примет позицию официальной Москвы о том, чтобы отделять вопрос Крыма, вопрос Донбасса и вопрос двусторонних российских отношений. Об этом рассказал специалист по СНГ Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Суздальцев: Зеленский просто хочет использовать Путина в своих интересах © Владимир Трефилов

Эксперт подчеркнул, что сегодня не получится разделить проблемы газа, «Северного потока-2», русскоязычного разделения и вопрос Донбасса.

«Донбасс превратился в регион двух сепаратных режимов именно потому, что люди выступили против антироссийской политики Киева. Те же проблемы есть и в Харькове, и в Одессе, и в Запорожье. Это большой клубок, и распутать его по отдельности невозможно», — указал Суздальцев.

Бессмысленность этой встречи состоит еще и в том, что даже в пропагандистском варианте Украина поднимает вопрос о возвращении Крыма, который для России закрыт окончательно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.