Запад готов ввести против России по-настоящему жесткие экономические санкции, но не сейчас. Это произойдет ближе к выборам в Госдуму, которые произойдут в сентябре. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт объяснил, что в какой-то момент обязательно настанет «идеальный шторм санкций», когда будут арестовываться некоторые российские посольства, будут заходить в комнаты резидентуры ГРУ и СВР и будут арестовываться счета российских госкомпаний на миллиарды долларов.

«Это будет почти обязательно», — подчеркнул Марков.

Экономика к этому более-менее готова, у нее нет критической зависимости, и политическая система тоже в основном готова, резюмировал политолог.

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