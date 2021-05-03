Ранее Европейский парламент в итоговой резолюции апрельской пленарной сессии предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину».
Эксперт объяснил, что в какой-то момент обязательно настанет «идеальный шторм санкций», когда будут арестовываться некоторые российские посольства, будут заходить в комнаты резидентуры ГРУ и СВР и будут арестовываться счета российских госкомпаний на миллиарды долларов.
«Это будет почти обязательно», — подчеркнул Марков.
Экономика к этому более-менее готова, у нее нет критической зависимости, и политическая система тоже в основном готова, резюмировал политолог.
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