Все переговорные форматы по Донбассу должны быть сохранены. Они могут пригодиться, даже если они выглядят бесплодно. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина Андрей Пургин предложил народным республикам приостановить свое участие в ТКГ, так как группа, по идее, должна выполнять решения, принятые на уровне «нормандского формата», а никаких решений принято не было, и Москва игнорирует переговоры с украинской стороной.

Эксперт отметил, что украинская сторона действительно отказывается ездить на переговоры в Минск, но это происходит в рамках той самой политики эскалации, и если Запад даст им приказ вернуться, они вернутся.

«Мы должны держаться за Минские соглашения, потому что это инструмент, при помощи которого мы можем создать условия для демонтажа этого репрессивного киевского режима. Он может начаться по политическим причинам, но потом к этому может подключиться и военная составляющая», — указал Марков.

Политолог добавил, что если Минские соглашения будут выполнены в полной мере, начнется расследование преступлений, совершенных киевским режимом, в результате чего могут всплыть такие ужасные подробности, что начнется распад этого режима.

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