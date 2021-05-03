Россия спровоцировала США на новые санкции именно потому, что Москва не хочет проведения саммита между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом именно сейчас. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил буквально следующее: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

«России не нужен быстрый саммит, когда поговорили, сделали вид, что эскалации нет, и ничего не изменилось. Москва хочет, чтобы саммит был хорошо подготовлен, как в свое время готовили советско-американские саммиты, когда сначала много месяцев действуют рабочие группы. Чтобы встреча состоялась ближе к нашим выборам в Госдуму», — пояснил эксперт.

По его мнению, Москва хочет использовать подготовку к саммиту для решения другой проблемы, которая не решается уже много лет, — разблокировать взаимодействие различных уровней власти, в частности на уровне министерств.

Марков добавил, что вряд ли Россия в связи с этим может добиться от США каких-то уступок по Украине.

Единственное, что может сейчас Москва, — так это добиться, чтобы была деэскалация, которая сейчас фактически началась, заключил политолог.

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