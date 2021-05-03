США ввела новые антироссийские санкции потому, что президент Джо Байден вынужден реагировать на действия Москвы, которая в ультимативной форме потребовала не вводить ограничительные меры. Об этом рассказал директор Института политических исследований Сергей Марков в интервью изданию Украина.ру

Сергей Марков: Как я в Донецке вел ночные беседы с артиллерийскими снарядами © РИА Новости, Нина Зотина Джо Байден, комментируя возможную встречу с Владимиром Путиным на фоне новых санкций, заявил буквально следующее: «Я дал понять президенту Путину, что мы могли бы зайти дальше с санкциями, но я решил этого не делать, я решил действовать пропорционально. США не намерены запускать цикл эскалации и конфликта с Россией».

Если бы Байден не ввел новые санкции, он оказался бы посмешищем для всего мира, был бы взрыв возмущения со стороны русофобских союзников США, и весь мир счел бы, что Байден слушается приказа Путина не вводить санкции, подчеркнул эксперт.

«Москва поставила Байдена в ситуацию, когда он вынужден был ввести санкции. Но сам Байден был настроен на деэскалацию, и он объяснил свое решение тем, что мы-то санкции вводим, но на самом деле мы готовы идти по пути деэскалации. Он же не мог прямо сказать, что я не могу выглядеть дурачком, которым командует Путин», — пояснил Марков.

Политолог добавил, что Россия спровоцировала США на санкции именно потому, что Москва она не хочет проведения саммита сейчас, когда все бы сделали вид, что никакой эскалации не было бы, и эта встреча прошла безрезультатно.

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