Ранее Зеленский в интервью известной французской газете Le Figaro заявил, что многие не хотят видеть Украину сильной, многие хотят видеть ее аграрно-сырьевым придатком, и что в стране «много людей, которые сегодня являются уважаемыми бизнесменами», но Зеленский считает их «просто бандитами».
Эксперт считает, что основная проблема Зеленского заключается в отсутствии инструментов для таких вещей, поскольку, играя по правилам шулеров, по определению нельзя рассчитывать на выигрыш.
«Как мы видим по казусу с Молдовой, с Чаусом (имеется в виду похищение в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса. — Ред.), у него, скажем так, очень серьезные проблемы с силовым ресурсом. Отсюда попытки найти чудо-оружие в решениях СНБО. Но мне кажется, что это не увенчается успехом», — рассуждает Золотарев.
Политолог добавил, что если Зеленский после выборов сохранит свой пост, то к тому моменту у него уже не будет иллюзий простых решений сложных проблем, и вторая пятилетка даст ему куда большую свободу рук.
Полностью интервью можно прочитать здесь.