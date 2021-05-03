Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с «украинским глубинным хуторком», который очень цепко купирует все его намерения изменить порядок вещей в стране. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Если Зеленский приедет в Москву, ему некуда будет возвращаться © Facebook, Золотарев Андрей

Эксперт считает, что основная проблема Зеленского заключается в отсутствии инструментов для таких вещей, поскольку, играя по правилам шулеров, по определению нельзя рассчитывать на выигрыш.

«Как мы видим по казусу с Молдовой, с Чаусом (имеется в виду похищение в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса. — Ред.), у него, скажем так, очень серьезные проблемы с силовым ресурсом. Отсюда попытки найти чудо-оружие в решениях СНБО. Но мне кажется, что это не увенчается успехом», — рассуждает Золотарев.

Политолог добавил, что если Зеленский после выборов сохранит свой пост, то к тому моменту у него уже не будет иллюзий простых решений сложных проблем, и вторая пятилетка даст ему куда большую свободу рук.

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