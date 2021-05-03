Ранее президент Украины Владимир Зеленский в интервью известной французской газете Le Figaro выразил недовольство тем, что с президентом РФ Владимиром Путиным и с Москвой у президента Франции Эммануэля Макрона отношения лучше, чем с ним и с Киевом.
Эксперт отметил, что ряд сигналов со стороны лидеров Германии и Франции подтверждает эти опасения о том, что они готовы идти на любой вариант урегулирования, в том числе и за счет интересов Украины, что не устраивает Киев.
«Очевидно, Зеленский будет пытаться убедить Макрона в том, что сначала мир на украинских условиях, сначала граница, потом выборы, и попытается, естественно, после визита показать, что трое из «нормандской четверки» поддерживают Украину. Ему нужно показать, что весь мир с нами», — указал Золотарев.
Что касается Донбасса, то ситуация двинулась в сторону деэскалации, хотя об этом трудно говорить живущим в Донецке, поскольку там периодически прилетают снаряды, добавил политолог.
Полностью интервью можно прочитать здесь.