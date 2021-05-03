Украинские власти испытывают обоснованную тревогу относительно того, что президент России Владимир Путин стремится убедить Париж и Берлин в том, что проблема мира находится не в Москве, а в Киеве. Об этом рассказал руководитель аналитического центра «Третий сектор» (Украина) Андрей Золотарев в интервью изданию Украина.ру

Андрей Золотарев: Если Зеленский приедет в Москву, ему некуда будет возвращаться © Facebook, Золотарев Андрей Владимир Зеленский в интервью известной французской газете Le Figaro выразил недовольство тем, что с президентом РФ Владимиром Путиным и с Москвой у президента Франции Эммануэля Макрона отношения лучше, чем с ним и с Киевом.

Эксперт отметил, что ряд сигналов со стороны лидеров Германии и Франции подтверждает эти опасения о том, что они готовы идти на любой вариант урегулирования, в том числе и за счет интересов Украины, что не устраивает Киев.

«Очевидно, Зеленский будет пытаться убедить Макрона в том, что сначала мир на украинских условиях, сначала граница, потом выборы, и попытается, естественно, после визита показать, что трое из «нормандской четверки» поддерживают Украину. Ему нужно показать, что весь мир с нами», — указал Золотарев.

Что касается Донбасса, то ситуация двинулась в сторону деэскалации, хотя об этом трудно говорить живущим в Донецке, поскольку там периодически прилетают снаряды, добавил политолог.

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