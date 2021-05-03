И Россия, и Украина нуждаются в прямом и прагматичном диалоге по целому ряду тем, без которых невозможны ни нормализация жизни на Украине, ни нормализация российско-европейских отношений, однако на данный момент Киев не готов ни о чем договариваться, полагает политолог.
«Любой компромисс будет означать "зраду" и угрожать внутренними волнениями, и в этом смысле ситуация на Украине очень напоминает происходящее в Армении», — сказал Вышинский.
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Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
После этого Зеленский объявил, что идеальным местом для встречи двух президентов будет Ватикан, так как именно там можно будет провести диалог о мире. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил, что Кремль не получал никакого официального предложения о встрече.