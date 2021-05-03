Фанаты Данилко нашли подтверждение его романа с коллегой

На фото, опубликованном в сети, Данилко и Белоконь сидят на ступеньках у резных ворот. По снимку становится понятно, что артисты друг другу не просто друзья и коллеги.
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Андрею Данилко 47 лет, артист никогда не был женат и по данным СМИ живет один. В нескольких интервью он признавался, что чувствует себя очень одиноко.
В последнее время в сети все чаще появляется информация о его проблемах со здоровьем, однако подтверждения это не находит. Вот уже много лет Данилко предпочитает избегать общения с прессой, особенно не любит отвечать на вопросы, связанные с личным и здоровьем.