То, что на фоне маршей националистов западные страны называют Украину «демократическим и правовым» государством, шокирует цинизмом. Об этом сказала член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина в комментарии РИА Новости 2 мая

События в Одессе 2 мая 2014 года. ФОТОЛЕНТА © Агентство "Одесса-медиа" / Агентство "Одесса-медиа" / Перейти в фотобанк

По словам Паниной, киевские власти, отправляя МВД на защиту подобных шествий, фактически санкционируют использование националистических боевиков как инструмента террора и запугивания граждан Одессы.

«Это позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря. И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, если бы полуостров остался в составе Украины», — подчеркнула представитель Госдумы.

2 мая жители Одессы вспоминают седьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов, где от поджога погибли 42 человека.

В этот же день националисты под охраной полиции провели в центре города «Марш защитников Одессы», глумясь над погибшими и выкрикивая нацистские лозунги.