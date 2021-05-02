«Невозможно себе представить, чтобы по улицам немецких городов маршировали нацисты и праздновали сожжение узников Освенцима. Но если акты геноцида осуществляются против русских, против сторонников идей русского мира, но это для коллективного Запада это — абсолютно нормально», — сказала Панина.
По словам Паниной, киевские власти, отправляя МВД на защиту подобных шествий, фактически санкционируют использование националистических боевиков как инструмента террора и запугивания граждан Одессы.
«Это позор не только для Украины, но и для поддерживающего киевский режим западного лагеря. И нет никаких оснований сомневаться в том, что повторение одесской трагедии ждало бы и жителей Крыма, если бы полуостров остался в составе Украины», — подчеркнула представитель Госдумы.
2 мая жители Одессы вспоминают седьмую годовщину трагедии в Доме профсоюзов, где от поджога погибли 42 человека.
В этот же день националисты под охраной полиции провели в центре города «Марш защитников Одессы», глумясь над погибшими и выкрикивая нацистские лозунги.