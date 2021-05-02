Пока ни одна область не вернулась в «зеленую» зону с наименьшим уровнем ограничений.
Согласно списку, высокий, «красный», уровень эпидемиологической опасности сохраняется в Житомирской, Запорожской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.
При этом Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Кировоградская, Луганская, Ровенская, Тернопольская, Черкасская области — в «оранжевой» карантинной зоне.
Тем временем Киев и Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Херсонская, Черновицкая области отнесены к «желтой» карантинной зоне.
В частности, в Киеве с 1 мая возобновил работу наземный общественный транспорт и метро в обычном режиме (с соблюдением определенных норм), заведения торговли, торгово-развлекательные центры, рынки, ярмарки, общепит, а также спортивные залы и фитнес-центры. Также восстановлено обучение в школах, усилен контроль за соблюдением ограничений в общественных местах.
Ранее Кабинет министров Украины продлил режим ЧС и адаптивный карантин в стране до 30 июня.