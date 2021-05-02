Кабмин предложил членам наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» продолжить работу, пока не выбран новый состав совета. Об этом сообщается на сайте правительства Украины 2 мая

Корольчук: Увольнение Коболева из «Нафтогаза» опоздало на пять лет, компания никогда не будет прибыльной © РИА Новости Украина / Константин Гришин говорится в сообщении.

Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Также с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей государства в набсовете компании.

В Европейском союзе выразили беспокойство из-за перестановок в руководстве НАК «Нафтогаз Украины».

Чистый консолидированный убыток «Нафтогаза» в 2020 году составил 19 млрд гривен при плане прибыли в 11,5 млрд гривен.