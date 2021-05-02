«Кабинет министров принял во внимание официальное заявление Наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и еще своим распоряжением от 28 апреля 2021 года №370 предложил ее членам остаться на своих должностях на период проведения нового конкурса и избрания новых независимых членов Наблюдательного совета», — говорится в сообщении.
Ранее Кабинет министров Украины уволил с должности главу «Нафтогаза» Андрея Коболева, который возглавлял ведомство на протяжении 7 лет, и назначил на его место и.о. министра энергетики Юрия Витренко. Также с 28 апреля прекращаются полномочия независимых членов наблюдательного совета НАК «Нафтогаз Украины» и представителей государства в набсовете компании.
В Европейском союзе выразили беспокойство из-за перестановок в руководстве НАК «Нафтогаз Украины».
Чистый консолидированный убыток «Нафтогаза» в 2020 году составил 19 млрд гривен при плане прибыли в 11,5 млрд гривен.