Певец и продюсер Филипп Киркоров признался в чувствах к украинской певице Maruv (Анне Корсун). Об этом певец рассказал на днях в шоу «Вечерний Ургант»

"Пающие трусы" в "Порше" и Киркоров в психбольнице. Чем развлекался шоу бизнес с 23 по 30 апреля Филипп Киркоров и украинская исполнительница Maruv презентовали новый совместный клип на песню «Комильфо». По сюжету клипа, сексуальная медсестра, которую играет Maruv, похищает известного артиста и держит его в заложниках в больнице для душевнобольных.

В выпуске шоу гостями были Киркоров и Maruv. Певец признался, что специально похудел для съемок клипа с украинской звездой, и пояснил, что мечтал о сотрудничестве с ней после ее первого визита к Урганту.

«Она НЛО — во всем. Сама пишет музыку, сама креативит, придумывает хореографию. Я Анечку узнал, когда мы начали вместе работать в студии. Я влюбился. Она такая потрясающая, такая душка», — заявил Киркоров.

Ранее Maruv оказалась в центре скандала, когда отказалась ехать на Евровидение из-за требований НОТУ о запрете концертов в России.