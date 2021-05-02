Ранее российский певец Филипп Киркоров и украинская исполнительница Maruv презентовали новый совместный клип на песню «Комильфо». По сюжету клипа, сексуальная медсестра, которую играет Maruv, похищает известного артиста и держит его в заложниках в больнице для душевнобольных.
В выпуске шоу гостями были Киркоров и Maruv. Певец признался, что специально похудел для съемок клипа с украинской звездой, и пояснил, что мечтал о сотрудничестве с ней после ее первого визита к Урганту.
«Она НЛО — во всем. Сама пишет музыку, сама креативит, придумывает хореографию. Я Анечку узнал, когда мы начали вместе работать в студии. Я влюбился. Она такая потрясающая, такая душка», — заявил Киркоров.
Ранее Maruv оказалась в центре скандала, когда отказалась ехать на Евровидение из-за требований НОТУ о запрете концертов в России.